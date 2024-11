Morgonkollen - 25 november!

Väder: Morgonen den 25 november bjuder på ovanligt milda temperaturer för årstiden i Sigtuna, med runt +10 grader under dagen. Efter nattens regn, som föll på kalla vägbanor, kan vägarna vara hala tidigt på morgonen, men mildare luft gör att halkan gradvis avtar under dagen. Vinden är måttlig och vädret väntas vara mestadels molnigt, med regnskurar som drar bort under morgontimmarna​

Blåljus: Det har varit en lugn natt i kommunen, utan rapporterade större incidenter. Polisen har inga aktuella ärenden av allvarlig karaktär att rapportera.

Kollektivtrafik: Morgonens resor ser ut att flyta på utan större störningar. Det finns inga aktuella förseningar eller inställda avgångar på bussar eller tåg i området, enligt trafikbolagen.

Trafik: Normal framkomlighet rapporteras på de större vägarna i kommunen. Dock bör bilister vara extra försiktiga på mindre vägar där det kan förekomma kvarvarande halka från nattens väderomslag. Anpassa hastigheten och håll avstånd för säker körning.