Förre Märstabon i europeisk final med AI-driven marknadsföring

Det svenskgrundade företaget Growth Marketing Sweden AB har tagit sig till final i prestigefyllda European Search Awards 2025. Bakom bolaget står Jorge Castro, SEO-expert och tidigare Märstabo.

Growth Marketing är finalist i kategorin “Best Use of AI in Search”, där juryn lyfter fram nytänkande och strategisk användning av artificiell intelligens inom sökmarknadsföring. Tävlingen lockar tusentals bidrag från hela Europa och betraktas som en av de tyngsta inom digital marknadsföring.

– Att bli utvalda bland så många starka bidrag visar att vårt arbete med AI och sökstrategi verkligen ligger i framkant, säger Jorge Castro, vd och grundare av Growth Marketing

Castro har tidigare varit verksam i Sigtunaområdet och har bland annat föreläst om SEO och digital tillväxt för lokala företagare. I dag arbetar bolaget både nationellt och internationellt, med särskilt fokus på AI-drivna lösningar för digital tillväxt.

Just nu utvecklar Growth Marketing även en egen AI-mjukvara, som lanseras i slutet av augusti. Plattformen är tänkt att hjälpa företagare att själva arbeta mer effektivt med sökoptimering och marknadsföring – genom en SaaS-lösning (Software as a Service).