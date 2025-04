Evans i Ungdomslandslaget i judo

Oscar Evans, hemmahörande i Märsta och aktiv inom Knivsta Judoklubb, har tagits ut till Svenska Judolandslagets utvecklingsgrupp för ungdomar under 18 år.

Oscar Evans kommer nu att få chansen att representera Sverige i kommande Europacuper. Oscar har under en längre tid visat starka resultat på tävlingsmattorna, något som nu belönats med en plats i det nationella utvecklingsprogrammet. Han har haft en målmedveten satsning och gjort sig förtjänt av förtroendet från landslagsledningen. Knivsta Judoklubbs huvudtränare Emil Mattsson gläds åt framgången och kan nu räkna in totalt fyra judokas från klubben i utvecklingsgruppen. Under det kommande året väntar internationellt tävlande på hög nivå för de uttagna utövarna.