Vill införa pendeltåg på natten

Vid fortsatt borgerligt styre i regionen kan det bli aktuellt med pendeltågstrafik även under natten.

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons besökte Sigtuna stad under fredagen för att kampanja med lokala moderater, men tidigare under veckan gav han besked om att införa pendeltågstrafik under natten till klockan 3.30 om det blir fortsatt borgerligt styre i regionen.

– Redan till nästa tidtabellförändring, sen höst och tidig vinter i år, vill Moderaterna att SL:s pendeltågsresenärer ska få förlängd nattrafik på helger. Trafikdygnet ska förlängas. Resmöjligheterna ska öka och då även möjligheterna att ta sig hem från vännerna, kärleken, middagen, krogen, konserten eller bion – eller till ett tidigt arbetspass för den delen, skriver Tamsons i ett inlägg på Facebook.

Samtidigt ska det bli tryggare på resan med fler trygghetsresurser ute och kameror på stationerna.