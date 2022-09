Vill förbättra trafiksituationen på Stora gatan

Trafiksituationen förbi Stora Gatan öster om busstorget anses vara problematiskt och oppositionsrådet Marie Axelsson (S) uppmärksammade situationen tillsammans med kringboende.

Under tisdagen lämnade Marie Axelsson (S) in ett initiativärende till Samhällsbyggnadsutskottet gällande trafiksäkerhet förbi Stora Gatan. Ärendet avslogs inte utan togs emot för vidare beredning enligt Axelsson. Bakgrunden är att få bilister och andra fordon uppges köra 30 km/h som det är skyltat.

– Boende i området signalerar om att de undviker att korsa gatan på grund av den farliga trafiksituationen på platsen. Särskilt äldre och barn på väg till och från skolan är utsatta och anser att sträckan måste åtgärdas omgående. På vintern när det är snö och is är det dessutom så illa att det knappt går att ta sig fram på de smala trottoarerna, särskilt inte om man har rollator eller en barnvagn, skriver Socialdemokraterna i initiativärendet som märsta.nu tagit del av.

Föreslår åtgärder redan i år

Socialdemokraterna föreslår en skyndsam utredning över åtgärder som kan genomföras redan i år. Marie Axelsson träffade boende förra veckan och deras förslag är att det införs vägbulor, blinkande skylt om hur fort man kör, tydligare skyltning och flyttade övergångsställen.

– Trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter på platsen är under all kritik och det är ett under att det inte händer fler olyckor där. Det är bara en tidsfråga innan något skolbarn på väg till Väringaskolan eller S:t Olofs skola blir påkört. Detta går att åtgärda ganska enkelt och det är därför jag lämnar in det här initiativärendet, uppger Marie Axelsson (S).