Påfyllt med ValExtra runt om i kommunen

Efterfrågan har varit stor på ValExtra på en del platser i kommunen och det är nu påfyllt på många utdelningsställen. Du kan även läsa tidningen som PDF!

Här hittar du ValExtra.

Den finns även som PDF genom att klicka här.

Märsta

Kommunhuset

ICA Supermarket Valsta C

Restaurang Anders & Jag Märsta C

Restaurang – Pizzeria Campino

Biblioteket Märsta C

Pressbyrån Märsta station

Ewas Bär och Frukt Ölsta – Rondellen

Restaurang Linas Matsal Arlandastad

Sigtuna

Biblioteket Sigtuna stad

Sigtuna Stiftelsen Bibliotek

Bok-Kiosken Lilla Torget ( Bredvid muséet )

Café och Restaurang Valvet

Rosersberg

Matbutiken Matöppet

Pizzeria Blå Lagunan