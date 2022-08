ValExtra är ute nu och du hittar tidningen på ett antal ställen runt om i kommunen.

Här hittar du ValExtra.

Den finns även som PDF genom att klicka här.

Märsta

Kommunhuset

ICA Supermarket Valsta C

Restaurang Anders & Jag Märsta C

Restaurang – Pizzeria Campino

Biblioteket Märsta C

Pressbyrån Märsta station

Ewas Bär och Frukt Ölsta – Rondellen

Restaurang Linas Matsal Arlandastad

Sigtuna

Biblioteket Sigtuna stad

Sigtuna Stiftelsen Bibliotek

Bok-Kiosken Lilla Torget ( Bredvid muséet )

Café och Restaurang Valvet

Rosersberg

Rosersbergs Bibliotek

Matbutiken Matöppet

Pizzeria Blå Lagunan