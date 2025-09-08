Starten sker vid Ica Sätuna.Foto: montage/märsta.nu/Insändarbild

Zetterquist ska göra Märsta renare

Kommunprofilen Robert Zetterquist drar i gång ett nytt projekt för att göra Märsta renare.

Initiativet har fått namnet ”Ett renare Märsta” och bygger på att boende samlas för att kombinera en promenad med att plocka skräp längs gång- och cykelvägar.

Premiären sker lördagen den 20 september med start vid ICA Nära på Stationsgatan, tidigare Sätuna torg. Där delas deltagarna in i grupper som rör sig ut i olika stadsdelar – med hund, stavar, rullator eller bara till fots. Under promenaden samlas skräp i medhavda påsar eller kassar.

När aktiviteten är avslutad återvänder deltagarna till ICA Nära, där butikschefen Dan Enroth bjuder på kaffe eller te med bulle. Butiken är också en samarbetspartner till projektet.

Varje deltagare uppmanas att ta med handskar och gärna en skräpplockare om man vill. Robert Zetterquist ser till att det finns västar och påsar att tillgå. Målet är att arrangemanget blir återkommande och kanske kan hållas två gånger i månaden.

Projektet ska enligt Zetterquist både skapa ett renare Märsta och bidra till gemenskap och motion i vardagen.

Av Erik Karlsson

Valsta kyrka fyller 50 år

Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.

SVT spelade in i Märsta för Arvinge okänd

Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.

Märstarapparen 25 släpper ny singel

Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.

Sara Sandberg ställer ut i Sigtuna

Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.

EPA/Motorskoj samlar traktorer och publik i Odensala på lördag

Nöjesnyheter Idag lördag fylls Odensala bygdegård med A-traktorer, bilar och motorintresserade från bygden. Det är dags för EPA/Motorskoj – ett evenemang som lockar både unga förare och nyfikna åskådare till en heldag med utmaningar, utställning och kortegekörning genom Odensala, Märsta och Knivsta.