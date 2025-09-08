Zetterquist ska göra Märsta renare

Kommunprofilen Robert Zetterquist drar i gång ett nytt projekt för att göra Märsta renare.

Initiativet har fått namnet ”Ett renare Märsta” och bygger på att boende samlas för att kombinera en promenad med att plocka skräp längs gång- och cykelvägar.

Premiären sker lördagen den 20 september med start vid ICA Nära på Stationsgatan, tidigare Sätuna torg. Där delas deltagarna in i grupper som rör sig ut i olika stadsdelar – med hund, stavar, rullator eller bara till fots. Under promenaden samlas skräp i medhavda påsar eller kassar.

När aktiviteten är avslutad återvänder deltagarna till ICA Nära, där butikschefen Dan Enroth bjuder på kaffe eller te med bulle. Butiken är också en samarbetspartner till projektet.

Varje deltagare uppmanas att ta med handskar och gärna en skräpplockare om man vill. Robert Zetterquist ser till att det finns västar och påsar att tillgå. Målet är att arrangemanget blir återkommande och kanske kan hållas två gånger i månaden.

Projektet ska enligt Zetterquist både skapa ett renare Märsta och bidra till gemenskap och motion i vardagen.