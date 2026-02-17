Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Polisen fick under måndagskvällen in ett samtal från en privatperson som uppgav att en kvinna rört sig fram och tillbaka längs vägen och viftat med en yxa. Enligt inringaren ska kvinnan ha uppträtt hotfullt.

En polispatrull skickades till platsen och sökte efter en person som stämde överens med det signalement som lämnats. Även polishelikopter deltog i eftersökningen.

Någon kvinna med yxa anträffades dock inte.

Polisen har upprättat en anmälan rubricerad grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen, okänd gärningsperson.

Enligt polisen förelåg ingen fara för allmänheten.