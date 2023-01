Wozniak till Mean Machines

Jetsfostrade Bartosz Wozniak lämnar sin polska klubb Panthers Wroclaw för spel i Stockholm Mean Machines.

Bartosz Wozniak är fostrad i Jets och fått sitt genombrott de senaste åren i polska Panthers Wroclaw. Nu väljer han att komma tillbaka till Sverige men inte Arlanda Jets. Bartosz spelar även i svenska landslaget.

– Bartosz är ytterligare en ung och duktig DB som har valt att ansluta inför 2023. Hans erfarenhet av internationella matcher på hög nivå, från både European League of Football och i herrlandslaget kommer vara ett viktigt bidrag under den kommande säsongen. Jag ser fram emot att få börja arbeta tillsammans med Bartosz så snart som möjligt samt att få vara en del av hans utveckling, säger Mean Machines DB-coach Isak Malm, i ett uttalande.