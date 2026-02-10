Foto: Pressbild

Wizz Air utökar på Arlanda

Wizz Air utökar på Stockholm Arlanda och startar en ny direktlinje till Bukarest den 30 mars.

Wizz Air satsning på Arlanda fortsätter. Nu etablerar man ytterligare en linje. Flyget går tre gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag, med ett A321-plan som tar 239 passagerare.
– Den nya linjen möter efterfrågan på resor till och från Sverige och stärker tillgängligheten, säger Charlotte Ljunggren, Swedavia.
– Vi utökar vårt nätverk från Stockholm och erbjuder fler prisvärda direktförbindelser i Europa, säger Salvatore Gabriele Imperiale, Wizz Air.

Tidigare linjer från Arlanda inkluderar Tirana, Gdańsk, Skopje och Budapest.

Av Erik Karlsson

Vilken certifiering krävs för att bli personlig tränare i Sverige?

Partner Att bli personlig tränare i Sverige innebär mer än bara ett träningsintresse, det kräver rätt certifiering för att du ska kunna arbeta professionellt och bli anställningsbar på gym eller anlitad som egenföretagare. Utbildningskraven varierar kraftigt beroende på licens, arbetsgivare och om du vill jobba i Sverige eller utomlands.

Rosersbergaren Elin kan bli Årets VD

Näringsliv Elin Ingves Pyk från Rosersberg är nominerad till Årets VD 2025 i kategorin små företag. Hon är vd för Sevan och Sevan Hummus Factory, som har verksamhet i Rosersberg, och är en av tre finalister till utmärkelsen.

Comfort Hotel Arlanda utses till Comfort Hotel of the Year

Näringsliv Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.

Minskad inrikestrafik påverkar Arlanda

Näringsliv Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har minskat kraftigt, vilket även märks på Arlanda, enligt en rapport från Transportstyrelsen. Jämfört med åren före 2019 har antalet passagerare nästan halverats.

Så här kan du spara pengar på dina dagliga utgifter

Partner Att hålla koll på sina dagliga utgifter är viktigt för att upprätthålla en stabil ekonomi. Genom att införa enkla sparstrategier kan du frigöra resurser för framtida behov. Dessa strategier är särskilt viktiga i dagens ekonomiska klimat.

Konkurserna ökade under 2025

Näringsliv Antalet konkurser i Sigtuna kommun ökade under 2025. Totalt gick 67 företag i konkurs, vilket är en uppgång med 16 procent jämfört med året innan.