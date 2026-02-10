Wizz Air utökar på Arlanda

Wizz Air utökar på Stockholm Arlanda och startar en ny direktlinje till Bukarest den 30 mars.

Wizz Air satsning på Arlanda fortsätter. Nu etablerar man ytterligare en linje. Flyget går tre gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag, med ett A321-plan som tar 239 passagerare.

– Den nya linjen möter efterfrågan på resor till och från Sverige och stärker tillgängligheten, säger Charlotte Ljunggren, Swedavia.

– Vi utökar vårt nätverk från Stockholm och erbjuder fler prisvärda direktförbindelser i Europa, säger Salvatore Gabriele Imperiale, Wizz Air.

Tidigare linjer från Arlanda inkluderar Tirana, Gdańsk, Skopje och Budapest.