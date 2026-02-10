Wizz Air utökar på Arlanda

Wizz Air utökar på Stockholm Arlanda och startar en ny direktlinje till Bukarest den 30 mars.
Wizz Air satsning på Arlanda fortsätter. Nu etablerar man ytterligare en linje. Flyget går tre gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag, med ett A321-plan som tar 239 passagerare. – Den nya linjen möter efterfrågan på resor till och från Sverige och stärker tillgängligheten, säger Charlotte Ljunggren, Swedavia. – Vi utökar vårt nätverk från Stockholm och erbjuder fler prisvärda direktförbindelser i Europa, säger Salvatore Gabriele Imperiale, Wizz Air.
Tidigare linjer från Arlanda inkluderar Tirana, Gdańsk, Skopje och Budapest.
Näringsliv Från och med 1 februari 2026 är DSV och Schenker formellt integrerade i Sverige. Sammanslagningen följer på fusionen den 30 april 2025 och innebär att DSV nu kan erbjuda ett heltäckande transport- och logistiknätverk på den svenska marknaden.
Näringsliv Elin Ingves Pyk från Rosersberg är nominerad till Årets VD 2025 i kategorin små företag. Hon är vd för Sevan och Sevan Hummus Factory, som har verksamhet i Rosersberg, och är en av tre finalister till utmärkelsen.
Näringsliv Behovet av personal är fortsatt stort på Stockholm Arlanda Airport. Inför sommaren 2026 finns över 600 lediga tjänster att söka på landets största flygplatser, varav drygt 300 på Arlanda genom Swedavia. Därutöver rekryterar även många av de företag som är verksamma på flygplatsen.
Näringsliv Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.
Näringsliv Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har minskat kraftigt, vilket även märks på Arlanda, enligt en rapport från Transportstyrelsen. Jämfört med åren före 2019 har antalet passagerare nästan halverats.
Näringsliv Arlandastad Group har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja mark där det finns rätt att bygga, så kallade byggrätter, i Arlandastad. Affären omfattar totalt 37 200 kvadratmeter och har ett värde på 186 miljoner kronor.