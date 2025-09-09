Wizz Air öppnar ny linje mellan Arlanda och Tirana
Wizz Air lanserar en ny direktlinje från Stockholm Arlanda Airport till Tirana i Albanien. Flyglinjen startar den 2 mars 2026 och kommer att trafikeras fyra gånger i veckan med en Airbus A321.
Tirana blir den fjärde destinationen som Wizz Air erbjuder från Arlanda, vilket stärker flygplatsens förbindelser med östra Europa. Linjen trafikeras på måndagar, onsdagar, fredagar och söndagar. Enligt Swedavia är etableringen ett kvitto på flygbolagets långsiktiga satsning på den svenska marknaden och en förstärkning av Stockholms internationella tillgänglighet.
