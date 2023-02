Wingsseger mot Surahammar

Wings besegrade Surahammar på onsdagskvällen med 4-2.

Efter en mållös förstaperiod gick Wings ifrån till 3-0 i mittenperioden efter mål av Leo Råtts, Didrik Sif och Dennis Von Walden. Gästerna Surahammar reducerade kort före paus och fick även in 3-2 i numerärt underläge 4.16 in i andra. När Gustav Kapborg satte 4-2 7.28 in i slutperioden kunde Wings på slutet bevaka sin ledning och vinna komfortabelt. Surahammar plockade ut målvakten på slutet men kom inte närmare. Wings är fortsatt serieledare, dock med två poäng ner till Vallentuna. På söndag är det dessutom seriefinal mellan lagen i Vallentuna.