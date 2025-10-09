Wings vann hemma mot Surahammar

Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Surahammar inledde matchen i högt tempo och satte press direkt, men Wings tog ledningen efter drygt fem minuter genom Linus Dahlgren, assisterad av Viktor Greveback och Kevin Nilsson-Ström. Gästerna kvitterade senare i den första perioden efter ett misstag i egen zon.
I den andra perioden tog Wings över helt. Johannes Yücel gav laget ledningen med 2–1, assisterad av Isak Fehrling, och bara tio sekunder senare utökade Malte Lärnvåg till 3–1 efter förarbete av Calle Aronsson och Oscar Sarhus.
I tredje perioden spelade Wings stabilt på sin ledning. När Surahammar tog ut målvakten i slutminuterna kunde Sebastian Lindström fastställa slutresultatet till 4–1 efter passning från Oscar Sarhus.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.