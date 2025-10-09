Wings vann hemma mot Surahammar

Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.

Surahammar inledde matchen i högt tempo och satte press direkt, men Wings tog ledningen efter drygt fem minuter genom Linus Dahlgren, assisterad av Viktor Greveback och Kevin Nilsson-Ström. Gästerna kvitterade senare i den första perioden efter ett misstag i egen zon.

I den andra perioden tog Wings över helt. Johannes Yücel gav laget ledningen med 2–1, assisterad av Isak Fehrling, och bara tio sekunder senare utökade Malte Lärnvåg till 3–1 efter förarbete av Calle Aronsson och Oscar Sarhus.

I tredje perioden spelade Wings stabilt på sin ledning. När Surahammar tog ut målvakten i slutminuterna kunde Sebastian Lindström fastställa slutresultatet till 4–1 efter passning från Oscar Sarhus.