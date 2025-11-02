Wings vann derbyt mot Vallentuna

Wings tog en viktig derbyseger hemma mot Vallentuna med 4–2.

Efter en svag inledning där gästerna dominerade inledningsvis, tog Wings ledningen efter drygt fyra minuter genom Karl Pettersson, assisterad av Carl Aronsson och Alexander Ahlström. Bara 41 sekunder senare utökade Johannes Yücel till 2–0 efter passningar från Kevin Nilsson-Ström och Viktor Greveback.

I den andra perioden räddade målvakten Golding en straff och Wings stod för ett stabilt boxplay. I powerplay utökade sedan Kevin Nilsson-Ström till 3–0 efter fint förarbete av Pettersson och Olle Dahlman.

Vallentuna reducerade i tredje perioden, men när laget plockade målvakten kunde Malte Lärnvåg sätta 4–1. Gästerna reducerade ännu en gång till 4–2, men Wings höll undan och säkrade segern.

Segern innebär att Wings fortsätter klättra i tabellen efter en stark insats i säsongens första derby.