Wings tog kämpaseger mot Piteå

Wings vann hemma mot Piteå efter en stark avslutning.
Gästerna tog ledningen i den första perioden efter 15 minuter, men bara elva sekunder senare kvitterade Johannes Yücel, assisterad av Kevin Nilsson-Ström och Sebastian Lindström.
Den andra perioden blev mållös med jämnt spel och bra defensivt arbete från Wings. I tredje perioden tog hemmalaget över mer och mer, och vid 16:32 satte Viktor Greveback 2–1, assisterad av Oscar Sarhus och Johannes Yücel.
Piteå plockade målvakten i slutminuterna för att försöka nå en kvittering, men Wings höll undan och tog tre viktiga poäng efter en riktig kämpainsats.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.