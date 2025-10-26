Wings tog kämpaseger mot Piteå

Wings vann hemma mot Piteå efter en stark avslutning.

Gästerna tog ledningen i den första perioden efter 15 minuter, men bara elva sekunder senare kvitterade Johannes Yücel, assisterad av Kevin Nilsson-Ström och Sebastian Lindström.

Den andra perioden blev mållös med jämnt spel och bra defensivt arbete från Wings. I tredje perioden tog hemmalaget över mer och mer, och vid 16:32 satte Viktor Greveback 2–1, assisterad av Oscar Sarhus och Johannes Yücel.

Piteå plockade målvakten i slutminuterna för att försöka nå en kvittering, men Wings höll undan och tog tre viktiga poäng efter en riktig kämpainsats.