Foto: Wings/Insändarbild

Wings nollades mot Borlänge

Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Första perioden blev en prövning där Borlänge hade långa anfall och mycket puck, men Wings försvar stod emot och höll tätt. I andra perioden började Wings i boxplay och klarade det bra, men efter flera utvisningar fick laget svårt att hitta rytmen. När Borlänge tog ledningen efter 14 minuter kom målet olyckligt direkt efter att Wings haft en vass målchans framåt. Trots nytt powerplay i slutet av perioden uteblev utdelningen.

I tredje perioden spelade Wings upp sig och skapade några bra lägen, men när Borlänge satte 0–2 drygt sju minuter in tappade hemmalaget momentum. Ett reduceringsläge dök upp i powerplay mot slutet, men istället utökade Borlänge till 0–3 i numerärt underläge och fastställde sedan slutresultatet 0–4 i tom kasse.

Trots förlusten lyfter laget fram en stark defensiv insats i inledningen av matchen, men konstaterar att Borlänge var snäppet vassare denna kväll.

Av Erik Karlsson
EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Sport Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.

hockeyettan

Wings vann hemma mot Surahammar

Sport Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.

Flera nyförvärv och ny ordförande i Wings

Sport Wings HC förstärker truppen inför kommande säsong i Hockeyettan med flera nya och återvändande spelare. Samtidigt får föreningen en ny ordförande efter årsmötet som hölls i juni.

Wings HC med på Tre Kronors nya matchtröja

Sport När Tre Kronor spelar träningslandskamper mot Finland den 17 och 18 april kommer laget att bära en ny typ av matchtröja – där klubbmärken från spelarnas moderföreningar utgör en del av de klassiska kronorna på bröstet. Bland de utvalda föreningarna finns Wings HC Arlanda.

hockeyettan

Wings avslutade med seger

Sport Wings tog blott första trepoängaren i Vårserien i den sista omgången mot Clemensnäs, säsongen är därmed över och Wings slutar som jumbo.

hockeyettan

Nytt nederlag för Wings i Norrland

Sport Det blev noll poäng i Norrland under helgen för Wings. På söndagen föll laget även mot Kiruna med 5-1. Vilket var andra raka nederlaget inom loppet av 24 timmar.