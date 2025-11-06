Wings nollades mot Borlänge

Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Första perioden blev en prövning där Borlänge hade långa anfall och mycket puck, men Wings försvar stod emot och höll tätt. I andra perioden började Wings i boxplay och klarade det bra, men efter flera utvisningar fick laget svårt att hitta rytmen. När Borlänge tog ledningen efter 14 minuter kom målet olyckligt direkt efter att Wings haft en vass målchans framåt. Trots nytt powerplay i slutet av perioden uteblev utdelningen.

I tredje perioden spelade Wings upp sig och skapade några bra lägen, men när Borlänge satte 0–2 drygt sju minuter in tappade hemmalaget momentum. Ett reduceringsläge dök upp i powerplay mot slutet, men istället utökade Borlänge till 0–3 i numerärt underläge och fastställde sedan slutresultatet 0–4 i tom kasse.

Trots förlusten lyfter laget fram en stark defensiv insats i inledningen av matchen, men konstaterar att Borlänge var snäppet vassare denna kväll.