Trots derbyseger står det klart att Wings missar Allettan sedan Strömsbro besegrat Vallentuna.

Wings tappade kommandot om Allettan platsen för två matcher sedan när man föll mot Nyköping och därefter Strömsbro. Det skulle mycket till för att man skulle ta en plats ändå. Seger mot Väsby var det viktiga – så blev också fallet. 5-3 slutade matchen i Pinbackshallen efter avgörande i tom kasse.

Men tre mil bort i Vallentuna kunde Vallentuna inte hålla undan ett frenetiskt kämpande Strömsbro som med bara 90 sekunder kvar skickade in segermålet och tre poäng in på kontot. Därmed missar Wings platsen med en poäng. Wings får nu köra vidare i fortsättningsserien och nå play off den vägen.