Wings föll tungt mot Strömsbro

Wings hade en tuff kväll borta mot Strömsbro i Hockeyettan.

Efter en jämn första period tappade laget greppet helt i den andra, och Strömsbro vann med 4–0.

Hemmalaget gjorde 2–0 redan 24 sekunder in i mittperioden och utökade snabbt till både 3–0 och 4–0 inom drygt tre minuter. Wings lyckades inte utnyttja ett fem minuter långt powerplay i tredje perioden, och Strömsbro höll nollan matchen ut.