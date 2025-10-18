Wings föll tungt mot Strömsbro

14 okt kl. 07:01
kampsport Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.
12 okt kl. 17:06
Handboll Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.
11 okt kl. 18:34
Handboll Skånela stod för en stark insats hemma mot AIK i damallsvenskan men fick till slut se sig besegrat med 29–32 efter en svängig match.
11 okt kl. 18:21
Fotboll RIK vann sin match mot Alsike men var beroende av att Almunge skulle tappa poäng mot Almunge för att gå direkt upp i fyran.
11 okt kl. 08:03
Fotboll Barn från Sigtuna IF P/F-17 fick gå in med svenska och schweiziska landslaget i samband med fredagens VM-kval.
9 okt kl. 07:19
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
5 okt kl. 19:10
Ishockey Wings fick en tung start borta mot Forshaga på onsdagskvällen och föll till slut med 5–1.
5 okt kl. 08:11
Fotboll Rosersbergs IK besegrade Enköping United med 4–2 i säsongens näst sista omgång. Segern innebär att Rosersberg fortfarande har chans att vinna serien inför avslutningen nästa helg.
2 okt kl. 13:11
Ishockey Sollentuna HC tog tre poäng i HockeyEttan-premiären genom att besegra Wings HC med 2–1 hemma den 1 oktober.
29 sep kl. 07:29
Fotboll Märsta IK avslutade division 4-säsongen med att besegra Börje hemma på Midgårdsvallen. Matchen slutade 3–2 efter en dramatisk andra halvlek.
28 sep kl. 20:31
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.
28 sep kl. 09:41
Handboll Under lördagen möttes Skånela och Ystad i en målrik match som slutade 31–28 till Skånela.
25 sep kl. 08:34
Handboll Skånela IF har beviljats projektstöd från Allmänna arvsfonden för satsningen Skånela Drive In. Projektet startar den 1 januari 2026 och pågår i tre år.
23 sep kl. 09:22
Handboll Skånelas herrjuniorer vann USM Steg 1 komfortabelt i Norrköping och är vidare till Steg 2.
22 sep kl. 19:20
Kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i tävlingarna Svenska Cupen 1 och Sijak Open i Lund.
19 sep kl. 20:32
Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.
15 sep kl. 10:20
Ridning När Sigtunabygdens Ryttarförening ordnade familjedag i lördags lockade evenemanget omkring 500 besökare.
15 sep kl. 08:19
Sport Fritidskortet har lanserats i hela landet, men i Sigtuna kommun är det än så länge bara ett fåtal föreningar som anslutit sig till satsningen.
13 sep kl. 19:45
Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.
9 sep kl. 13:22
Fotboll Förre sigtunabon Martin Qvarnmans Möller tar över FC Rosengård i Damallsvenskan. Han kommer närmast från ett uppdrag som tränare för U23-landslaget.
8 sep kl. 11:34
Fotboll Märsta IK besegrade Bälinge i söndags med 4-0.
7 sep kl. 12:03
Basket Sverige är ute ur EM, man tog sig till åttondelsfinal där en av favoriterna, Turkiet, väntade. 10 poäng av Melwin räckte inte till seger.
6 sep kl. 08:42
Fotboll Rosersberg har etablerat sig som topplag i Division 5 och leder serien efter 14 omgångar men med en match mer spelad.