Wings föll mot Tyresö/Hanviken

I matchen mellan Tyresö/Hanviken och Wings i Hockeyettan Östra, som slutade 3-0 till Tyresö/Hanviken, såg vi en spännande och intensiv match.

Första perioden började med böljande spel fram och tillbaka från båda lagen. Efter 5 minuter och 15 sekunder drabbades Wings av en utvisning, men de klarade av den bra med en stark prestation i boxplay. Efter utvisningen tvingades Wings att jobba hårt för att få ut pucken ur sin egen zon. Vid 14 minuter och 7 sekunder in i perioden lyckades Tyresö/Hanviken ta ledningen med 1-0. Bara 14 sekunder senare utökade de sin ledning till 2-0.

I den andra perioden satte Tyresö/Hanviken direkt press på Wings och efter bara 1 minut och 29 sekunder fick Wings en ny utvisning. Tyresö/Hanviken utnyttjade fördelen och ökade sin ledning till 3-0 bara 14 sekunder senare. Efter det började Wings spela bättre och bättre och lyckades skapa några längre anfall. Men efter drygt 11 minuters spel i perioden hamnade Wings i en svår situation när Tyresö/Hanviken pressade dem i närmare två minuter, och Wings hade långt till ett byte. Trots detta stod det fortfarande 3-0 när perioden avslutades.

I den tredje perioden visade Wings bättre kämpaglöd och försökte verkligen komma tillbaka i matchen. Med bara 2 minuter och 40 sekunder kvar i matchen tog Wings ut målvakten Oscar Leijon för att försöka spela med en man mer och få in ett mål. Med 35 sekunder kvar fick Wings äntligen en utvisning till sin fördel, den första på sex perioder. Wings kämpade intensivt de sista 2 minuterna och 40 sekunderna, men lyckades inte få in pucken i mål. Tyresö/Hanviken vann matchen välförtjänt inför 160 åskådare. Wings hade endast 15 skott på mål under hela matchen och får nu ta nya tag för att komma tillbaka i kommande matcher.