Foto: Wings/Insändarbild

Wings föll igen – tappade segern mot Norrtälje

Norrtälje vann derbyt mot Wings på övertid och ligger nu på 15:e plats i Hockeyettan Norra.

Wings lyckades inte hålla undan mot Norrtälje och föll efter förlängning med 3–4. Laget ligger nu på 15:e plats i Hockeyettan, fyra poäng från nedflyttningsstrecket. Efter en tuff inledning med flera utvisningar tog Wings ledningen genom Viktor Greveback i första perioden. Oscar Sarhus gjorde sedan både 2–1 och 3–1 i den tredje, men Norrtälje kom tillbaka och kvitterade i slutminuten. I förlängningen avgjorde gästerna och Wings fick nöja sig med en poäng.

Av redaktion@marsta.nu

Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

hockeyettan

Wings nollades mot Borlänge

Ishockey Wings åkte på en tung förlust hemma mot Borlänge med 0–4 efter en match där gästerna visade sig vara det starkare laget.

Pantzar i VM-kvaltruppen

Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.

Fem medaljer i Malmö

kampsport Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.