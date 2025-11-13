Wings föll igen – tappade segern mot Norrtälje

Norrtälje vann derbyt mot Wings på övertid och ligger nu på 15:e plats i Hockeyettan Norra.

Wings lyckades inte hålla undan mot Norrtälje och föll efter förlängning med 3–4. Laget ligger nu på 15:e plats i Hockeyettan, fyra poäng från nedflyttningsstrecket. Efter en tuff inledning med flera utvisningar tog Wings ledningen genom Viktor Greveback i första perioden. Oscar Sarhus gjorde sedan både 2–1 och 3–1 i den tredje, men Norrtälje kom tillbaka och kvitterade i slutminuten. I förlängningen avgjorde gästerna och Wings fick nöja sig med en poäng.