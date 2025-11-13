Wings föll igen – tappade segern mot Norrtälje

Norrtälje vann derbyt mot Wings på övertid och ligger nu på 15:e plats i Hockeyettan Norra.
Wings lyckades inte hålla undan mot Norrtälje och föll efter förlängning med 3–4. Laget ligger nu på 15:e plats i Hockeyettan, fyra poäng från nedflyttningsstrecket. Efter en tuff inledning med flera utvisningar tog Wings ledningen genom Viktor Greveback i första perioden. Oscar Sarhus gjorde sedan både 2–1 och 3–1 i den tredje, men Norrtälje kom tillbaka och kvitterade i slutminuten. I förlängningen avgjorde gästerna och Wings fick nöja sig med en poäng.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.