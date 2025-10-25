Wings föll hemma mot Boden

Boden för starka för Wings Boden blev numret för stort när Wings förlorade med 4–7 på hemmais.
Gästerna avgjorde tidigt med tre snabba mål inom drygt en minut i den första perioden. Wings reducerade genom Didrik Lif till 1–3 i powerplay, men Boden utökade till 1–4 före paus. I andra perioden gjorde Johannes Yücel 2–5, och i tredje kom ytterligare mål från Olle Dahlman och Hunter Godmere. Trots en bättre avslutning var Boden det starkare laget. Wings får chans till revansch redan i morgon när Piteå gästar Pinbackshallen.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.