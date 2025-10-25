Wings föll hemma mot Boden

Boden för starka för Wings Boden blev numret för stort när Wings förlorade med 4–7 på hemmais.

Gästerna avgjorde tidigt med tre snabba mål inom drygt en minut i den första perioden. Wings reducerade genom Didrik Lif till 1–3 i powerplay, men Boden utökade till 1–4 före paus. I andra perioden gjorde Johannes Yücel 2–5, och i tredje kom ytterligare mål från Olle Dahlman och Hunter Godmere. Trots en bättre avslutning var Boden det starkare laget. Wings får chans till revansch redan i morgon när Piteå gästar Pinbackshallen.