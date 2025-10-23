Wings får uppskov med betalning till kommunen

Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.

Bakgrunden är att föreningen haft ekonomiska problem under året, bland annat på grund av ökade kostnader, minskade sponsorintäkter och färre betalande medlemmar. Klubben har vidtagit åtgärder som att höja spelaravgifterna och minska utgifter, vilket har gett kommunen förtroende för att föreningen ska kunna betala skulden vid årsskiftet 2025/2026.

Fritidschefen Pekka Widergren förklarar:

– Vi kan inte vara säkra på annat sätt än att den beskrivning som föreningen givit oss har lett till ett förtroende för att föreningens ekonomiska plan är realistisk.

Beslutet innebär inga extra kostnader för kommunen och syftar till att ge Wings bättre förutsättningar att fortsätta sin barn- och ungdomsverksamhet inom ishockeyn. Widergren menar att beslutet inte innebär något riktat stöd till a-lagsverksamhet, men att det är viktigt att föreningen kan bedriva sin verksamhet utan större ekonomiska svårigheter:

– Vi utgår ifrån att både barn- och ungdomsverksamheten gynnas av att föreningen fortsatt kan bedriva sin verksamhet och undvika större ekonomiska svårigheter.

Enligt kommunen är den ackumulerade summan för årets hyra 128 000 kronor, medan kvarstående del av avbetalningsplanen uppgår till 813 000 kronor av de ursprungliga 1,4 miljoner kronor som började betalas av 2016.