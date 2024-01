Wings besegrar Vännäs

I Hockeyettan möttes Vännäs och Wings där Wings segrade med 4-2.

Redan efter 57 sekunder fick Vännäs en 2-minuters utvisning för puck out, vilket resulterade i ett effektivt powerplay för Wings. Efter 2 minuter och 31 sekunder satte Gustav Eurenius 0-1, assisterad av Marcus Karlsson och Oscar Sarhus. Trots detta fick Vännäs flera chanser att tränga in i Wings zon under perioden.

Vännäs drabbades av fler utvisningar, och Wings stod emot med en stark boxplay. Mot slutet av första perioden ökade Wings sin ledning när Sebastian Lindström gjorde mål efter ett långt anfall, assisterad av Mateusz Szurowski och Gustav Eurenius. Perioden avslutades med 0-2 till Wings och skotten var 11-7.

Andra perioden började med Vännäs i högt tempo, men Wings höll ett samlat spel. Trots flera utvisningar från båda lagen, behöll Wings sitt försvarsspel. Vännäs lyckades dock reducera till 1-2 under en utvisning. Strax efteråt ökade Wings sin ledning igen när Rasmus Hedin gjorde mål, assisterad av Gustav Eurenius och Marcus Karlsson. Perioden slutade med 1-3 till Wings och skotten var 11-9.

I den tredje perioden fortsatte Wings dominansen, och Rasmus Larsson ökade ledningen till 1-4 efter 5 minuter och 57 sekunder, assisterad av Olle Dahlman och Emil Hedström. Trots Vännäs försök att sätta press på Wings hade de svårt att komma ur egen zon. Matchen präglades av många utvisningar, och Wings missade en straff. Vännäs reducerade till 2-4 med 11 sekunder kvar. Totalt sett slutade matchen med 2-4 till Wings, och skotten var 33-26.