William Julin kom trea i Gotland Grand National

Gotland Grand National, en årlig motocrosstävling som firade sitt 40-årsjubileum under helgen, fortsatte att leverera spänning och action. Trots utmaningar med platsen där tävlingen traditionellt hållits, har arrangörerna hittat en ny mark för framtida evenemang på Gotland.

En av de lysande stjärnorna under helgens tävlingar var 14-åriga William Julin från Arlanda MC. William tog sig an en nästan hel elitbana under loppet, som varar i två timmar för ungdomsklassen. William körde i 85cc Ungdomsklassen för sista gången, och han imponerade stort genom att hamna på pallen. Trots en konkurrens på 89 tävlande tog William en imponerande tredje plats. För William Julin innebär nästa år en övergång till 125cc-klassen, och hans framtid inom motocross ser lovande ut. Trots att han vanligtvis tävlar inom motocross, visade han att han har en smak för enduro och längre lopp genom att delta i Gotland Grand National, som ofta kallas ”långcross”.