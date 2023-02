Wiggan taggat trots att skyttekungen lämnat

Wigör tar nya tag i årets Division 7, men man får göra det utan sin notoriske målskytt Oskar Brask som lämnat för studier i Umeå: - Vi är riktigt spända inför kommande säsong. Det var en besvikelse att vi inte lyckades nå hela vägen förra året, men vi har knutit näven i fickan och har satt upp som mål att vinna serien i år, säger tränare Viktor Brask.

Förra året var Skokloster numret för stora men i år ska Wiggan satsa på avancemang till Division 6. En stor förlust är dock att man får klara sig utan Oskar Brask som spottade in mål förra säsongen. Oskar har lämnat för studier i Umeå. Ett antal nya spelare har kommit in den senaste månaden; Simon Bäckström från Iron, Robert Sörell som snörar på sig skorna igen, Felipe Lopez från FC Arlanda, Jakob Grentzelius som även kommer att vara spelande assisterande tränare och Alexander Heineman närmast från Hagby.

– Vi har tyvärr tappat vår bästa målskytt Oskar Brask inför denna säsong, men tagit in många spelare med hög kvalité. Vi har även tagit in en ny assisterande tränare i Jacob Grentzelius som jag tror kommer vara ett perfekt komplement på tränarbänken. Otroligt kunnig, kommenterar huvudtränare Viktor Brask.

Viktor Brask medger att serien är svårbedömd men tror att lag som Håbo FF2 och Trikadien kommer vara med i toppen. Målet för Wiggan är att kliva upp.

– Första steget blir att få ihop truppen med våra nya spelare, men sen att göra så bra ifrån oss som möjligt i Upplandscupen. Jag tror med kvaliteten vi besitter detta år kan vi med säkerhet göra det jobbigt för lagen i de högre divisionerna.