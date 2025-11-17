Wenngarns slott satsar på stor juluppladdning

Wenngarns slott lanserar en omfattande julsatsning med premiär den 22 november 2025.
Årets upplägg omfattar både ett nytt julbord och en julmarknad i slottets historiska miljö. Satsningen är en del av en bredare ambition att tillsammans med lokala aktörer stärka Sigtunas position som en ledande juldestination.
Julbordet kombinerar traditionella svenska rätter med nya inslag och serveras i slottets salar. Parallellt arrangeras en julmarknad med utställare inom hantverk, design, konst och mat. Marknaden hålls i slottets byggnader i stället för i parkområdet.
Premiären den 22 november innehåller även en julkonsert och glöggservering. Wenngarn lyfter i samband med lanseringen fram potentialen i Sigtunas historiska miljö och närhet till Arlanda som en del av den långsiktiga satsningen.
Kultur & Nöje Hur kan kultur och kreativt skapande få en större plats i skolan? Den frågan stod i centrum när arrangörer av kultur för barn och unga från 24 kommuner i Stockholms län samlades för en kunskapsdag – där Sigtuna kommun fanns representerat med lokala exempel.
Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.
Kulturnyheter Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.
Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.
Märstafolket I lördags hölls premiären för initiativet Plocka med Robban, som samlar Märstabor för att plocka skräp längs gator och gångvägar. Under den första rundan samlades hela elva kilo avfall in på bara 90 minuter.
Kulturnyheter Höstmarknaden och Trygghetsdagen i Vattentornsparken i Valsta lockade i lördags över 3 000 besökare. Parken fylldes av marknadsbord, musik och mötesplatser för samtal, vilket gav en tydlig prägel av gemenskap.
Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.