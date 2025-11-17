Wenngarns slott satsar på stor juluppladdning

Wenngarns slott lanserar en omfattande julsatsning med premiär den 22 november 2025.

Årets upplägg omfattar både ett nytt julbord och en julmarknad i slottets historiska miljö. Satsningen är en del av en bredare ambition att tillsammans med lokala aktörer stärka Sigtunas position som en ledande juldestination.

Julbordet kombinerar traditionella svenska rätter med nya inslag och serveras i slottets salar. Parallellt arrangeras en julmarknad med utställare inom hantverk, design, konst och mat. Marknaden hålls i slottets byggnader i stället för i parkområdet.

Premiären den 22 november innehåller även en julkonsert och glöggservering. Wenngarn lyfter i samband med lanseringen fram potentialen i Sigtunas historiska miljö och närhet till Arlanda som en del av den långsiktiga satsningen.