Weibull ersätter Holst

Politiska förändringar har skett när Olov Holst (M) meddelade sin avgång som kommunstyrelsens ordförande (KSO) förra veckan. Som tillfällig ersättare har vice ordförande i kommunstyrelsen trätt in, och en ny KSO planeras att väljas vid kommunfullmäktige den 1 februari 2024. Moderaternas valberedning arbetar med att hitta en permanent ersättare för Holst.

Samtidigt fortsätter samarbetet mellan de fem partierna (M, KD, L, C och SfS) som tidigare ingick i kommunledningen. För att formalisera det behövs ett nytt samarbetsavtal då Liberalerna (L) och Centerpartiet (C) tidigare meddelat att de lämnar kommunledningen. Budgetarbetet är i full gång, och vid kommunfullmäktige den 30 november kommer fyra olika budgetförslag att presenteras. De tidigare styrande partierna (M, KD, L, C och SfS) har färdigställt sitt förslag, medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att presentera egna förslag.

Dessutom är det snart dags att besluta om kommunens ekonomiska plan för de kommande tre åren. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha antagit sin budget innan den sista november. För Sigtuna kommun innebär detta att fyra olika budgetförslag kommer att vara föremål för omröstning vid kommunfullmäktige den 30 november. Slutligen kommer december att innebära val av nya ledamöter och ersättare till alla nämnder i kommunen.