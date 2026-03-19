Vy tillbaka vid Terminal 5 på Arlanda

Vy:s bussar är tillbaka vid Terminal 5 efter flera års uppehåll på grund av ombyggnad.

Från 24 mars kan resenärer åter kliva på Vy:s bussar vid Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport. Därmed blir det åter möjligt att både kliva på och av direkt vid terminalen.

Hållplatsen flyttades 2020 i samband med en ombyggnad, men nu återställs trafiken.

– Många av våra gäster har längtat efter att kunna kliva på bussen direkt vid Terminal 5 igen. Det gör resan till och från Arlanda betydligt enklare, säger Vincent Salzedo.

Samtidigt börjar även Vy bus4you trafikera terminalen, med fler direktresor till städer i Sverige och Norge.