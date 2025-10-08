VR kommer köra åt Mälardalståg från december 2026

VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Mälardalstrafik trafikerar idag sträckan Uppsala-Märsta-Stockholm som en del av Mälartåg. Nu står det klart att VR kommer köra sträckan från 2026, i december

VD för VR Sverige, Johan Oscarsson, säger att företaget är stolta över förtroendet och ser fram emot att leverera hög kvalitet till resenärerna i Mälardalsregionen. Beslutet grundar sig på ett konkurrenskraftigt anbud med fokus på kvalitet och utveckling av tågtrafiken.

Mälartåg kör på fem linjer i Stockholm–Mälarregionen och har årligen över 15 miljoner påstigande resenärer. Fordonsflottan består av 62 tåg och kommer att utökas med ytterligare 13 tåg under 2028–2029 för att möta det ökade resandet.

Uppdraget omfattar bland annat drift av tågtrafiken med lokförare och tågvärdar, kundservice, trafikplanering, störningshantering, underhåll och hittegodshantering.

Charlotte Harald, strategi- och utvecklingschef på Mälardalstrafik och projektansvarig för upphandlingen, uppger att tre etablerade trafikföretag lämnat anbud och att beslutet visar på uppdragets attraktionskraft. Avtalet kan tecknas tidigast den 21 oktober, efter att den lagstadgade avtalsspärren löpt ut.