Vita jular blir allt ovanligare i Sigtuna

Chansen till snö på julafton har minskat tydligt i Sigtuna och resten av Mälardalen. Under de senaste decennierna har gröna jular blivit allt vanligare.

Vita jular har blivit betydligt mer sällsynta i stora delar av Sverige, enligt en genomgång av snödjupsdata som Newsworthy har gjort med underlag från SMHI. Utvecklingen märks även i Sigtuna, där snö på marken kring jul numera är betydligt mindre vanligt än tidigare.

Det finns ingen väderstation i Sigtuna med komplett historik för julhelgen, men jämförbara data från Vallentuna, cirka 18 kilometer sydöst om Märsta, visar en tydlig förändring. Mellan 1975 och 1994 var det snö på marken under jul vid nästan alla tillfällen som det finns uppgifter för. Under perioden 2004–2023 var det vitt endast vid fem av 14 jular.

Även snödjupet har minskat. Under de äldre vita jularna låg snödjupet i snitt på omkring sju centimeter, medan det under de senaste 20 åren snarare har handlat om runt fyra centimeter.

Förra julen var snö ovanligt långt bort för Sigtunaborna. Närmaste rapport med snö kom från Östervåla i Heby kommun, cirka sju mil nordväst om Märsta, där en centimeter snö uppmättes. Närmare Sigtuna, bland annat i Vassunda i Knivsta kommun, rapporterades barmark.