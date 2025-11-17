Vinterinstallation lyser upp Märsta torg

En ny vinterinstallation har placerats på Märsta torg. Den består av en miniatyrstad med ljussatta hus, granar och sittplatser som ska skapa en trivsam miljö under vintersäsongen.

Initiativet kommer från Fastpartner i samarbete med landskapsarkitekten Martin Arfalk på Mandawork. Enligt Kristina Appelgren på Fastpartner är målet att skapa en plats som kan upplevas både på nära håll och på avstånd, och där människor möts och inspireras: ”Vi ville skapa en ljuspunkt som både kan upplevas på nära håll och på avstånd. En plats där människor möts, inspireras och känner värme.”