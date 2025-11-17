Foto: Pressbild

Vinterinstallation lyser upp Märsta torg

En ny vinterinstallation har placerats på Märsta torg. Den består av en miniatyrstad med ljussatta hus, granar och sittplatser som ska skapa en trivsam miljö under vintersäsongen.

Initiativet kommer från Fastpartner i samarbete med landskapsarkitekten Martin Arfalk på Mandawork. Enligt Kristina Appelgren på Fastpartner är målet att skapa en plats som kan upplevas både på nära håll och på avstånd, och där människor möts och inspireras: ”Vi ville skapa en ljuspunkt som både kan upplevas på nära håll och på avstånd. En plats där människor möts, inspireras och känner värme.

Av Erik Karlsson

Arbetslösheten ökar i Sigtuna

Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.

Arlanda rankas som Europas punktligaste storflygplats

Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.

Quality Hotel Arlanda XPO prisas för fjärde året i rad

Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.

Terminal 5 blev Catwalk – Firade modevecka

Näringsliv Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.