Ving återupptar direktflyg från Arlanda till Krabi

Ving lanserar inför vintersäsongen 2026/2027 ett nytt direktflyg från Stockholm Arlanda till Krabi.

Det blir första gången på nästan 20 år som resenärer kan flyga direkt från Arlanda till destinationen. Flygningarna sker med Sunclass Airlines Airbus A330-900neo, ett moderniserat långdistansflygplan med hög komfort.

Enligt Ving innebär den nya linjen en smidigare resa till populära områden som Koh Lanta, Ao Nang och Railey Beach tack vare kortare transfer från Krabi. Linjen kompletterar bolagets befintliga trafik till Phuket och stärker vinterns utbud av Thailandresor.