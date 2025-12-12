Ving återupptar direktflyg från Arlanda till Krabi
Ving lanserar inför vintersäsongen 2026/2027 ett nytt direktflyg från Stockholm Arlanda till Krabi.
Det blir första gången på nästan 20 år som resenärer kan flyga direkt från Arlanda till destinationen. Flygningarna sker med Sunclass Airlines Airbus A330-900neo, ett moderniserat långdistansflygplan med hög komfort.
Enligt Ving innebär den nya linjen en smidigare resa till populära områden som Koh Lanta, Ao Nang och Railey Beach tack vare kortare transfer från Krabi. Linjen kompletterar bolagets befintliga trafik till Phuket och stärker vinterns utbud av Thailandresor.
Näringsliv Det är nu möjligt att nominera kandidater till årets företagarpriser i Sigtuna. Näringslivsorganisationen Företagarna har i över 25 år delat ut utmärkelsen Årets Företagare för att lyfta fram företagare som genom engagemang, handlingskraft och nytänkande fungerar som förebilder.
Nyöppnat Delningsekonomin fortsätter att växa kring Arlanda. Nu inleder SR Rental ett samarbete med Freetrailer, vilket innebär att gratis släputhyrning blir tillgänglig för både privatpersoner och yrkesverksamma i Arlandastad.
Näringsliv Arlandastad F60 AB har tecknat avtal med Ramirent AB, som etablerar ett nytt kundcenter i F60 Företagspark. Lokalerna omfattar cirka 2 600 kvadratmeter, med möjlighet att placera större maskiner utomhus.
Näringsliv Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.
Näringsliv Under november registrerades fem konkurser i Sigtuna kommun. Bland de bolag som försattes i konkurs finns Legacy Bygg AB, som omsatte 6,8 miljoner kronor, samt HS1 Bemanning AB, Cedar Point AB, Firedev AB och Scandinavian Air Bridge AB.
Näringsliv Bake My Day tar nästa steg i Arlandastad. Företaget har inlett ett samarbete med Lidl Sverige, vilket innebär att fler av deras produkter nu kommer levereras direkt från bageriet i Arlandastad.
Näringsliv Training Partner Nordic AB och Formac Production AB inleder ett nytt samarbete med fokus på att stärka kompetens, säkerhet och teknikutveckling inom fordons- och maskinområdet. Partnerskapet kombinerar utbildning och produktlösningar för att möta en snabbt föränderlig bransch.
Näringsliv Arbetslösheten i Sigtuna kommun steg under oktober och ligger nu över både läns- och rikssnittet. Totalt var 2 364 personer inskrivna som arbetssökande, en ökning jämfört med samma period förra året.
Näringsliv Antalet flygförbindelser i Stockholmsregionen har minskat med fyra procent mellan 2023 och 2025, enligt en ny rapport från Copenhagen Economics. Minskningen beror främst på färre avgångar från Bromma, Skavsta och Västerås, medan Arlanda nu står för 99 procent av regionens flygtrafik.
Näringsliv Sigtuna klättrar fyra placeringar i årets SmåföretagarIndex från Småföretagarnas Riksförbund och rankas nu som nummer 148 av landets 290 kommuner. Trots förbättringen har småföretagen i kommunen sämre förutsättningar än i många andra delar av Stockholms län.
Näringsliv Swedavias styrelse har utsett Mats Johannesson till ny vd och koncernchef för det statliga flygplatsbolaget. Han lämnar därmed sin nuvarande roll som vd och koncernchef för omsorgsbolaget Team Olivia.
Partner När vintern tar grepp om Sverige förbjuder flera kommuner dubbdäck på utpekade innerstadsgator. För dig som pendlar mellan förort och city är nyckeln att förstå hur lokala gator med dubbdäcksförbud samspelar med nationella vinterdäckregler - så att du håller dig laglig hela vägen.
Näringsliv Stjärnkocken och entreprenören Pontus Frithiof etablerar sitt nya restaurang- och cafékoncept i Arlandastad. Satsningen sker i samarbete med Arlandastad Group och planeras att öppna under första kvartalet 2026.