Foto: Daniel Iskander

Vindvarning under lördagen

SMHI har utfärdat en gul varning för starka vindar i Sigtuna kommun under lördagen.

Vindarna väntas tillta från sydlig eller sydostlig riktning och kan i byarna nå 19–23 m/s under förmiddagen och tidig eftermiddag, med avtagande vindar under kvällen.

Mycket blåsigt väder kan orsaka nedfallna träd och grenar samt omkringflygande föremål. Vägar kan blockeras, och förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken kan förekomma. SMHI uppmanar även till att förankra och säkra lösa föremål i trädgården, som studsmattor och möbler, samt att vara uppmärksam på byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.

Vindvarningen gäller från kl. 09.00 till 18.00 på lördag och omfattar södra delen av Uppsala län, där Sigtuna kommun ligger, samt stora delar av Stockholms län, Södermanlands län och delar av Västmanlands län.

Av Erik Karlsson

Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.

Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Politik Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.

Majoriteten av resenärer anser att det är fel att åka utan biljett

Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.