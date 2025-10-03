Vindvarning under lördagen

SMHI har utfärdat en gul varning för starka vindar i Sigtuna kommun under lördagen.

Vindarna väntas tillta från sydlig eller sydostlig riktning och kan i byarna nå 19–23 m/s under förmiddagen och tidig eftermiddag, med avtagande vindar under kvällen.

Mycket blåsigt väder kan orsaka nedfallna träd och grenar samt omkringflygande föremål. Vägar kan blockeras, och förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken kan förekomma. SMHI uppmanar även till att förankra och säkra lösa föremål i trädgården, som studsmattor och möbler, samt att vara uppmärksam på byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.

Vindvarningen gäller från kl. 09.00 till 18.00 på lördag och omfattar södra delen av Uppsala län, där Sigtuna kommun ligger, samt stora delar av Stockholms län, Södermanlands län och delar av Västmanlands län.