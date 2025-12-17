Villapriserna steg under året

Villapriserna i Sigtuna kommun ökade under året, samtidigt som fler affärer genomfördes. Utvecklingen följer trenden i Stockholms län och i landet som helhet.

Under året steg villapriserna i Sigtuna kommun med tre procent, enligt statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har sammanställt. Medelpriset för en såld villa låg på 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 39 860 kronor per kvadratmeter.

Även antalet försäljningar ökade. Totalt såldes 257 villor i kommunen under året, jämfört med 240 året innan. Det är andra året i rad som antalet villaförsäljningar ökar i Sigtuna.

I Stockholms län som helhet ökade villapriserna också med tre procent. Samtidigt varierade utvecklingen kraftigt mellan olika kommuner, med både tydliga uppgångar och nedgångar.

Även bostadsrättsmarknaden i Sigtuna var relativt stabil. Totalt såldes 398 bostadsrätter under året, och genomsnittspriset per kvadratmeter låg på 27 013 kronor, ungefär samma nivå som året före.

På riksnivå ökade både priser och antal villaförsäljningar under året, medan bostadsrättspriserna steg svagt. Utvecklingen ses som en fortsatt återhämtning efter nedgången som följde på räntehöjningarna 2022.