Villapriserna ner med 15 procent på ett år

Villapriserna i kommunen minskar kraftigt, hela 15 procent på ett år enligt Svensk mäklarstatistik.

Nedgången har varit brutal på bostadsmarknaden i kommunen under det senaste året särskilt för villor där prisnedgången är hela 15 procent. Siffrorna räddas upp en aning av en uppgång i december. Priserna gick ner fem månader i följd fram till december. Elva villor såldes i kommunen under december. Bostadsexperter spår nu att priserna kommer att ligga på samma nivå under stora delar av året men därefter stiga igen.

Bostadsrätterna har inte tagit lika mycket stryk, där är nedgången på tre månader en procent och på ett år 3,3 procent. Kvadratmeterpriser har sjunkit med cirka 2000 kronor under hösten till drygt 26 800 kronor/kvm. 26 bostadsrätter såldes under december.

Flera grannkommuner visar också röda siffror, både Väsby, Bro och Sollentuna. En kommun som går mot trenden är Vallentuna där villapriser ökat med cirka 15 procent på ett år.