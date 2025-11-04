Vid 18.30-tiden larmades det om en villabrand i Märsta.

Polisen larmades till en villabrand i Arenberga i Märsta vid 18.30. Branden började i ett garage och har spridit sig till villan. Räddningstjänsten arbetar på plats med att släcka elden och förhindra att den sprider sig till närliggande byggnader.

De boende har lämnat huset. Polis finns på plats och pratar med grannar och de boende för att utreda hur branden kan ha uppstått.