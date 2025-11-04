Vid 18.30-tiden larmades det om en villabrand i Märsta.
Polisen larmades till en villabrand i Arenberga i Märsta vid 18.30. Branden började i ett garage och har spridit sig till villan. Räddningstjänsten arbetar på plats med att släcka elden och förhindra att den sprider sig till närliggande byggnader.
De boende har lämnat huset. Polis finns på plats och pratar med grannar och de boende för att utreda hur branden kan ha uppstått.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.