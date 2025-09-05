Villa- och bostadsrättspriser backar

Både villor och bostadsrätter backar i prisutvecklingen enligt de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.

Priserna på villor i kommunen sjönk med 6,1 procent under perioden juni–augusti. Totalt såldes 53 villor till ett genomsnittligt pris på 5,1 miljoner kronor. På årsbasis syns dock en uppgång med 1,2 procent, vilket motsvarar ett medelpris på 5,4 miljoner kronor. Villamarknaden hade en mindre uppgång under våren men ligger nu åter på samma nivåer som för ett år sedan.

För bostadsrätter är utvecklingen fortsatt negativ. Under sommaren föll priserna med 4,3 procent, och sett över det senaste året är nedgången nära 7 procent. Samtidigt syns en ljusning i augusti, då kvadratmeterpriset steg med nästan 1 000 kronor jämfört med juli. I mars 2023 låg prisnivån på omkring 30 000 kronor per kvadratmeter.