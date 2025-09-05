Villa- och bostadsrättspriser backar

Både villor och bostadsrätter backar i prisutvecklingen enligt de senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik.
Priserna på villor i kommunen sjönk med 6,1 procent under perioden juni–augusti. Totalt såldes 53 villor till ett genomsnittligt pris på 5,1 miljoner kronor. På årsbasis syns dock en uppgång med 1,2 procent, vilket motsvarar ett medelpris på 5,4 miljoner kronor. Villamarknaden hade en mindre uppgång under våren men ligger nu åter på samma nivåer som för ett år sedan.
För bostadsrätter är utvecklingen fortsatt negativ. Under sommaren föll priserna med 4,3 procent, och sett över det senaste året är nedgången nära 7 procent. Samtidigt syns en ljusning i augusti, då kvadratmeterpriset steg med nästan 1 000 kronor jämfört med juli. I mars 2023 låg prisnivån på omkring 30 000 kronor per kvadratmeter.
Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.
Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar blandade tecken. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter stigit svagt, medan villapriserna fortsatt ligger under nivåerna från i fjol.
SigtunaHem har nu invigt sitt nya kundservicekontor i de nybyggda Stationshusen på Västra Bangatan i Märsta. Efter 20 år på Stationsgatan 6 A går flytten till ett mer centralt läge – precis vid stationen.
De nya bolåneregler som regeringen föreslagit kan ge förstagångsköpare och medelinkomsttagare i Sigtuna bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Det visar en ny beräkning från jämförelsetjänsten Zmarta.
Under perioden mars till maj såldes 84 villor i Sigtuna kommun – den högsta siffran för en tremånadersperiod sedan 2021. Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik, analyserad av Newsworthy.
Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun ligger still, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Newsworthy. Under perioden februari till april låg medelpriset oförändrat jämfört med föregående tremånadersperiod.
Stockholmare som flyttar från innerstaden till Sigtuna kommun kan spara 1 000 kronor i timmen genom att acceptera en restid på cirka en timme. Det är en ökning med 240 kronor jämfört med förra året, enligt en sammanställning från Svensk Mäklarstatistik och SL.