Vilhelm Buchaus ute ur Melodifestivalen – trots tredjeplats

Sigtunasonen Vilhelm Buchaus, 24, slutade trea i den femte deltävlingen av Melodifestivalen med låten ”Hearts don’t lie”. Trots det gick han inte vidare till finalkvalet.

Det nya sättet att redovisa resultat innebär att tredjeplatsen baseras på poäng från tittargrupperna. När det gäller vilka som går vidare till finalkvalet är det däremot antalet röster som avgör. Där fick Alexa 17 342 fler röster än Buchaus och tog platsen vidare, rapporterar Aftonbladet

Efter sändningen beskrev Buchaus själv att han var osäker på hur resultatet föll ut.

– Jag hade ingen aning. Jag uppfattade att jag låg trea, men sen så vet jag inte var jag hamnade, säger Buchaus till Aftonbladet på presskonferensen.

Han säger samtidigt att han är nöjd med sin medverkan.

– Jag är så fine med det. Jag är så stolt över den här låten och hur det gick idag. Allt gick som planerat och mer än så kan inte jag bestämma över. Det hade varit en helt annan grej om jag var missnöjd över något, men jag är verkligen så nöjd, säger Buchaus.

På frågan om besvikelsen över att missa finalkvalet svarar han:

– Det är klart man vill gå till final, det vill väl alla här. Men jag kommer inte sitta och sura över det, herregud. Jag har fått lansera en låt i Sveriges största tv-program, som jag är jättestolt över och hade släppt ändå. Så det här är bara så jävla kul.

Röstningssystemet har under säsongen väckt frågor. Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka säger till Aftonbladet att reglerna är desamma som tidigare, men att produktionen kommer att se över upplägget efter säsongen.