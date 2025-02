Vilhelm Buchaus tävlar i Melodifestivalen

Artisten och låtskrivaren Vilhelm Buchaus från Sigtuna deltar i Melodifestivalens femte deltävling 2025 med låten I’m Yours.

Buchaus har tidigare erfarenhet av musiktävlingar och deltog redan 2013 i Lilla Melodifestivalen. Hans musik rör sig mellan pop och rock med inslag av singer/songwriter-traditionen. Under de senaste åren har han släppt flera singlar, bland annat Together, Take Me To The Moon och Nothing At All, där texterna kretsar kring teman som ensamhet och sökande efter mening.

Under 2024 gav han ut fyra nya låtar: Snow In The Summer, Dying Light, Break My Heart Again och My Mistake, där han fortsatte att utveckla sitt sound. Låtarna spänner över olika uttryck, från pianobaserade ballader till mer rockinfluerade spår.

Med I’m Yours gör Vilhelm Buchaus nu debut i Melodifestivalen för att tävla om en plats i finalen.