Viktig seger i bottenmötet

Skånela vann bottenmötet mot Eslöv med 33-28.

Skånela ledde stora delar av matchen men det blev onödigt spännande. Man tappade en klar ledning med sex bollar till 20-20 och sedermera 22-20 till Eslöv. Sista 17 minuterna avslutar Skånela starkt när man bara låter Eslöv göra 6 mål medan man själva trycker in 13. Därmed två viktiga poäng in på kontot i jakten på allsvenskt kontrakt. Skånela är två poäng före just Eslöv under strecket. Till Ystad på säker mark är det fyra poäng. Två matcher återstår av säsongen. Skånela behöver minst en seger för att säkra kvalplats.

Målen Wiberg 7, Kou Aune 5, Tenggren 5, Libom 4, Olofsson 3, Vojbacke 3, Sigg, Kardell 2, Lindgren 1, Huusko Smeds 1