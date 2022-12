Viktig seger för Wings mot Vallentuna

Wings tog en viktig seget i Hockeyettan och är närmare spel i Allettan efter jul.

Slutresultatet skrevs till 7-4 efter en svängig match i Pinbackshallen där Wings först tog ledningen med 1-0 men därefter tappade till 1-3. Wings fick in 2-3 kort före paus. I andra gör Vallentuna 2-4 och i det läget var det tungt för Wings. Pontus Karlsson och Tim Friberg fick in varsitt mål för Wings innan perioden var till ända. I tredje var det sen proppen ur med tre obesvarade mål och Vallentuna fick se sig besegrat inför 215 åskådare i Pinbackshallen. Wings kliver upp på tredje plats och har fyra poäng ner till närmaste lag som jagar under strecket.