Viktig seger för MIK i bottenmötet

Märsta IK tog en viktig seger i matchen mot BKV Norrtälje på fredagskvällen. Stor matchhjälte blev Calvin Almeida Yarhja.

Calvin Almeida Yarhja cykelsparkade in matchens enda mål fyra minuter in i andra halvlek inför drygt 100 åskådare på Midgårdsvallen. Stämningen var bra hela matchen och publiken bar fram MIK till de tre poängen som var så livsviktiga. Märsta IK tar i och med segern ett rejält skutt upp i tabellen från 9:a till sjua. Man lämnar över kvalplatsen till Frej. Fyra matcher återstår. Närmast ytterligare en streckmatch när man beger sig till Täby kyrkby för match mot Frej som i dagsläget innehar kvalplatsen. Frej möter under lördagen Procyon som jagar kvalplats till Division 2.