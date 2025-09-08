Viktig seger för Märsta IK

Märsta IK tog en efterlängtad seger i division 4 när laget vann med klara 4–0 mot Bälinge. Resultatet ger laget välbehövligt andrum i bottenstriden och stärker chanserna till nytt kontrakt.
Troy Linnes blev tidigt matchhjälte med två mål inom loppet av några minuter i den första halvleken. I den andra halvleken utökade Nikola Jokic till 3–0 innan José Miguel Cordova Rozas satte spiken i kistan med 4–0.
Segern ger Märsta IK ett viktigt lyft efter en tuff period och skapar lite marginal neråt i tabellen. Laget har nu satt sig i ett bättre utgångsläge inför slutspurten av säsongen.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.
Basket På söndag, den 20 juli, får Steningehöjdens sporthall celebert besök när landslagsspelaren Melwin Pantzar kommer till hallen för ett öppet meet & greet. Evenemanget pågår mellan klockan 12.30 och 14.00 och är öppet för alla som vill komma och träffa basketspelaren.