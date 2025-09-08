Viktig seger för Märsta IK

Märsta IK besegrade Bälinge i söndags med 4-0.

Märsta IK tog en efterlängtad seger i division 4 när laget vann med klara 4–0 mot Bälinge. Resultatet ger laget välbehövligt andrum i bottenstriden och stärker chanserna till nytt kontrakt.

Troy Linnes blev tidigt matchhjälte med två mål inom loppet av några minuter i den första halvleken. I den andra halvleken utökade Nikola Jokic till 3–0 innan José Miguel Cordova Rozas satte spiken i kistan med 4–0.

Segern ger Märsta IK ett viktigt lyft efter en tuff period och skapar lite marginal neråt i tabellen. Laget har nu satt sig i ett bättre utgångsläge inför slutspurten av säsongen.