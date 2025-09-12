Viktig men riskabel uppmaning av Svenskt Näringsliv

Annika Bröms och Svenskt Näringsliv har rätt i att politiken behöver vägledas av ett långsiktigt ansvarstagande för samhällsekonomin. Den alltför höga arbetslösheten, inte minst bland unga, gör stor skada.

Bröms uppmanar oss politiker att på allvar ta tag i de strukturella utmaningar som hindrar utvecklingen av en vital och jobbskapande samhällsekonomi. Det är en viktig uppmaning. Långsiktigt ansvarstagande är också grunden för grön ekonomisk politik.

Problemet med uppmaningen är att “tillväxt”, som den övergripande lösningen, brister i precision.

Tillväxt är ett trubbigt mått på välfärd och ekonomisk vitalitet. I en ekonomi där politisk styrning för ökad “tillväxt” är kopplad till samhällsekonomiskt skadliga utsläpp är det också en destruktiv strategi som försämrar utsikterna för ekonomisk utveckling och jobbskapande företag. Ledorden för långsiktigt ansvarstagande bör istället vara innovation, mångfald, rättvisa och välbefinnande.

Viktiga innovationer kommer många gånger från oväntat håll. Jobb som hör gårdagen till försvinner och nya skapas. Det är därför viktigt att ta vara på nya möjligheter, minska orättvisor, och se till att flera olika typer av företag kan etableras och utvecklas. I Sigtuna kommun är en stor andel företag och jobb beroende av billig fossil energi. Det är en allvarlig strukturell ekonomisk sårbarhet.

Vägen framåt är inte en fixering vid “tillväxt”, som i praktiken riskerar att leda till en okontrollerad ekonomisk “nerväxt”, krympande företag, ökad arbetslöshet och urholkad välfärd. Istället behövs konkreta satsningar på nya yrkesutbildningar i tät samverkan mellan kommun och näringsliv, och engagemang för en lokal industriutveckling i branscher där morgondagens jobb finns, till exempel inom cirkulär ekonomi, materialåtervinning och fossilfri industri.