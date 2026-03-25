Mattias Askerson (M)Foto: Pressbild
Erik Sedig (KD) och Josefin Brodd (M)Foto: Pressbild

Vi välkomnar det som ger kvalitet och sevice

Tidigare i år skrev Socialdemokraterna (S) en insändare där de framförde kritik mot att det inte byggs nya särskilda boenden för äldre (SÄBO) i Sigtuna kommun.

De menade att kommunledningen inte tar bristen på äldreboendeplatser på allvar. Därför är det anmärkningsvärt att S på det senaste sammanträdet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sade NEJ till att möjliggöra ett nytt särskilt boende i kommunen.

Det finns flera privata aktörer som är intresserade av att under de närmaste åren bygga äldreboenden i vår kommun. I några fall krävs det en ändring av detaljplanen för att bygglov ska kunna ges. Kravet på detaljplaneändring har införts för att säkerställa att de hus som byggs inte används för något annat än just äldreboende. När beslut nu senast skulle fattas om ändrad detaljplan, valde S att reservera sig.

Anmärkningsvärt! Dessutom påstod de i den skriftliga reservationen att de äldre inte har möjlighet att välja ett kommunalt särskilt boende i Sigtuna kommun. Ännu ett falskt påstående eftersom det idag finns fyra kommunala och ett privat boende att välja mellan.

Vi vet att det kommer bli brist på platser inom kommunens gränser de kommande åren om det inte byggs nya boenden och det är därför välkommet med förslag från privata aktörer. Men i S värld är det viktigare vem som bygger än att det byggs. Återigen sätter S sina ideologiska principer framför kommuninvånarnas behov och önskemål. Om inte kommunen själv bygger, ska ingen bygga. Det är inte att ta ansvar för invånarnas behov!
Den här kommunledningen vill att de äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sin kommun även när de är i behov av ett särskilt boende. För oss är valfrihet centralt och kvalitet i fokus.

En mångfald av aktörer bidrar till detta. Utifrån Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar kan vi se att blandningen av kommunala och privata boenden ger oss fler nöjda äldre och anhöriga. Det är vad som räknas och vad som är viktigast för oss. Därför fortsätter vi att välkomna fler privata initiativ och säger JA!

  • Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Erik Sedig (KD), ordförande vård- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande vård- och omsorgsnämnden
Av redaktion@marsta.nu
