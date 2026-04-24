Vi satsar en miljon extra på Kvinnojouren

Våld i nära relationer är ett av de allvarligaste samhällsproblemen vi har. Därför förstärker den moderatledda kommunledningen stödet till Kvinnojouren med ytterligare en miljon kronor. Satsningen görs utöver det långsiktiga samarbete som redan finns, där kommunen årligen avsätter 550 000 kronor till verksamheten.

Samarbetet sker inom ramen för ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samverkansform där kommunen och en ideell aktör tillsammans tar ansvar för en samhällsviktig verksamhet. Det ger stabilitet, långsiktighet och förutsättningar att utveckla stödet till dem som behöver det mest.

Detta är inte en symbolisk åtgärd. Det är en konkret förstärkning av ett arbete som varje dag gör skillnad för kvinnor och barn som behöver skydd, stöd och en väg vidare. Kvinnojourens verksamhet är avgörande och ofta den första kontakt den våldsutsatta tar. De möter människor i de mest utsatta situationer som finns.

Detta beslut står inte ensamt, utan är en del av ett långsiktigt och målmedvetet arbete mot våld i nära relationer i vår kommun.

Under de senaste åren har vi stärkt samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och civilsamhälle. Samtidigt har vi förstärkt stödet till våldsutsatta och prioriterat arbetet mot våld i nära relationer. Det ger resultat.

Det syns också i den nationella Kvinnofridsbarometern, där Sigtuna kommun placerar sig på plats 8 i Sverige och plats 2 i Stockholms län. Det är ett kvitto på att ett uthålligt arbete, med tydliga prioriteringar gör skillnad.

Men arbetet måste fortsätta. Våld i nära relationer kräver både uthållighet och prioriteringar över tid.

Den extra miljonen till Kvinnojouren är ett konkret steg för att stärka stödet här och nu. Samtidigt ligger fokus fast. Att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet, att säkerställa att den som söker hjälp får rätt stöd och att aldrig acceptera våld i nära relationer.