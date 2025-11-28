Leo Ahmed (V)Foto: Pressbild

Vi måste börja prata om fattigdomen

BLACK FRIDAY! När andra köper solresor på Black Friday ber en anhörig mig köpa… diskmedel.

Black Friday-dagarna är här. Reklam efter reklam lockar med exotiska stränder och glittrande prylar. Min och säkert också din inkorg är full av erbjudanden om ännu en TV, ännu en robotdammsugare, ännu en resa till värmen.

Men i mitt hem utspelades nyss en helt annan verklighet.

En nära anhörig, en människa jag älskar, en människa som arbetat, bidragit och gjort rätt för sig men som nu är sjukskriven, bad mig om något så enkelt, så grundläggande:

”Kan du snälla, snälla beställa det här diskmedlet åt mig?
Jag swishar när sjukpenningen kommer nästa vecka.
Det kostar 37 kr på den här sidan och snälla – skynda dig innan det tar slut.”

Diskmedel.
På Black Friday.
Samtidigt som någon annan klickar hem en chartervecka till Bali.

Det brast något inom mig.

För det här handlar inte om diskmedlet. Det handlar om ett Sverige där människor tvingas vänta på lön eller sjukpenning för att ens kunna hålla rent i sitt hem. Där ett extrapris på ägg, mjölk eller tvål är en lättnad inte en bekvämlighet.

Det gör ont att säga det, men fattigdomen kryper närmare.
Den finns inte längre bara i statistiken den sitter vid mitt köksbord och kanske även din. Den hör av sig via ett tyst sms. Den ber om hjälp med sådant som ingen människa borde skämmas över att behöva.

Och det som kanske gör mest ont är att vi knappt pratar om det.

”Det går bra för Sverige”, säger vissa.
Men för vem?

Fortfarande talas det om att ”fler ska jobba”, om ”tillväxt”, om ”kostnader” som om människor som kämpar ekonomiskt bara valt fel liv.

Det är ju bra. Men låt oss prata klarspråk:

Människor som är sjuka, utslitna, arbetslösa eller pensionärer lever inte lyxigt.
De lever inte oansvarigt.
De lever på en ekonomi som är så hårt pressad att minsta prisökning kan välta allt.

Det är inte lathet.
Det är fattigdom.
En fattigdom som växer och håller på att explodera.

Ökade kostnader för medicin, låga pensioner, försämrad A-kassa samtidigt som priserna på nästan allt, till och med diskmedlet, skenat.

Black Friday blir år efter år ett bevis på hur klyftorna ökar.

När billiga solsemestrar fyller reklamen medan många letar efter basvaror de desperat behöver, då är vi inte längre ett jämlikt land. Då kan vi mäta avståndet mellan människor i rabatterade varukorgar.

Vi måste börja prata om detta.
Högt. Ärligt. Utan att titta bort.

Ingen ska behöva vänta på reor för att ha råd med mat eller kläder till sina barn. Inget barn i Sverige ska behöva vänta till slutet av november för att få en ordentlig vinterjacka under Black Friday!

Det här är en uppmaning till oss alla politiker och till dig som fortfarande tror att Sverige inte har några fattiga.

För svaret är: ja, det har vi.

  • Leo Ahmed, Ordförande, Vänsterpartiet Märsta-Sigtuna
Av redaktion@marsta.nu

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.