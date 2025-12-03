Marie Axelsson (S) oppositionsrådFoto: Socialdemokraterna

Vi kräver handling av M, SD, KD och SfS för konsultslöseriet

Den moderatledda kommunledningen som styr Sigtuna kommun måste utkrävas på ansvar för slöseriet med kommuninvånarnas skattepengar. Efter det som framkommit i Uppdrag granskning räcker det inte med att säga att man tar bristerna på allvar, vi kräver krafttag.

I M, SD, KD och SfS:s budget som antogs i torsdags på kommunfullmäktige ser vi inga satsningar på en förbättrad arbetsmiljö för de kommunanställda. Man har inte heller tagit höjd för att komma till rätta med konsultkaoset. Istället får skattebetalarna sänkta inomhustemperaturer i kommunens lokaler och otillräckliga satsningar på skola, äldrevård och socialtjänst.

Så här kan man inte styra en kommun. Mattias Askerson (M) säger att han tar allvarligt på det som framkommit utan att i handling visa hur kommunledningen vill komma till rätta med problemen. Rutiner för konsultanvändning är inte en tillräcklig åtgärd utan en droppe i havet i jämförelse med vad som verkligen behövs. Det är att stoppa huvudet i sanden och tro att saker och ting ska lösa sig av sig självt.

I år kommer konsultkostnaderna vara skyhöga. Hittills har kommunen lagt över 60 miljoner kronor på konsulter. Konsultkostnaderna överstiger alltså hela den samlade ökningen av kostnaderna för skolan. Om trenden håller i sig kommer kommunledningens största satsning nästa år att vara på konsulter.

Idag arbetar cirka tio konsulter vidare på samhällsbyggnadskontoret som om inget hänt. Och lika många inom socialtjänsten som utredare för barn och unga, där det saknas socialsekreterare. Avtalet med konsultmäklaren ITC får fortsätta och kommunledningen med Mattias Askerson (M) i spetsen säger att man har fortsatt förtroende för en konsultmäklare som systematiskt har överfakturerat kommunen.

Kommunledningen skriver med fina ord i sin budget att man vill göra satsningar på att fler ska vilja arbeta i vår kommun men man satsar inte en enda krona på detta. Istället hamnar kommuninvånarnas skattepengar rakt ned i fickan på konsulter.

I vår skuggbudget har vi satsningar på välfärden som verkligen skulle göra skillnad och det är vi stolta över. För att Sigtuna kommun ska bli en bättre arbetsgivare och för att kommuninvånarna ska få valuta för skattekronorna vill vi införa en arbetsmiljösatsning för socialsekreterare, anställa fler lärare både i förskolan och grundskolan och dessutom ge obehöriga lärare möjlighet till kompetensutveckling.

Vi kommer alltid att prioritera egen personal framför dyra konsulter.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
Av redaktion@marsta.nu

Livsfarligt övergångsställe!

Insändare Det som inte får hända har tyvärr hänt - igen - någon har blivit påkörd vid övergångsstället på Valstavägen, intill Buregatans busshållplats. I mer än tjugo år har vi varnat för detta övergångsställe, påpekat problem med belysning, skymd sikt m m och oroat oss för att någon ska bli påkörd med stora skador, eller kanske något ännu värre, som följd.

15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.