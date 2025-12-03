Vi kräver handling av M, SD, KD och SfS för konsultslöseriet

Den moderatledda kommunledningen som styr Sigtuna kommun måste utkrävas på ansvar för slöseriet med kommuninvånarnas skattepengar. Efter det som framkommit i Uppdrag granskning räcker det inte med att säga att man tar bristerna på allvar, vi kräver krafttag.

I M, SD, KD och SfS:s budget som antogs i torsdags på kommunfullmäktige ser vi inga satsningar på en förbättrad arbetsmiljö för de kommunanställda. Man har inte heller tagit höjd för att komma till rätta med konsultkaoset. Istället får skattebetalarna sänkta inomhustemperaturer i kommunens lokaler och otillräckliga satsningar på skola, äldrevård och socialtjänst.

Så här kan man inte styra en kommun. Mattias Askerson (M) säger att han tar allvarligt på det som framkommit utan att i handling visa hur kommunledningen vill komma till rätta med problemen. Rutiner för konsultanvändning är inte en tillräcklig åtgärd utan en droppe i havet i jämförelse med vad som verkligen behövs. Det är att stoppa huvudet i sanden och tro att saker och ting ska lösa sig av sig självt.

I år kommer konsultkostnaderna vara skyhöga. Hittills har kommunen lagt över 60 miljoner kronor på konsulter. Konsultkostnaderna överstiger alltså hela den samlade ökningen av kostnaderna för skolan. Om trenden håller i sig kommer kommunledningens största satsning nästa år att vara på konsulter.

Idag arbetar cirka tio konsulter vidare på samhällsbyggnadskontoret som om inget hänt. Och lika många inom socialtjänsten som utredare för barn och unga, där det saknas socialsekreterare. Avtalet med konsultmäklaren ITC får fortsätta och kommunledningen med Mattias Askerson (M) i spetsen säger att man har fortsatt förtroende för en konsultmäklare som systematiskt har överfakturerat kommunen.

Kommunledningen skriver med fina ord i sin budget att man vill göra satsningar på att fler ska vilja arbeta i vår kommun men man satsar inte en enda krona på detta. Istället hamnar kommuninvånarnas skattepengar rakt ned i fickan på konsulter.

I vår skuggbudget har vi satsningar på välfärden som verkligen skulle göra skillnad och det är vi stolta över. För att Sigtuna kommun ska bli en bättre arbetsgivare och för att kommuninvånarna ska få valuta för skattekronorna vill vi införa en arbetsmiljösatsning för socialsekreterare, anställa fler lärare både i förskolan och grundskolan och dessutom ge obehöriga lärare möjlighet till kompetensutveckling.

Vi kommer alltid att prioritera egen personal framför dyra konsulter.