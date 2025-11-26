Foto: MP

Vi kan bättre! Det är dags för förändring som gör skillnad

Vi står inför stora utmaningar. Många har svårt att få pengarna att räcka. Alltför många står utan jobb, längtar efter en bostad till rimlig kostnad och hoppas på ett tryggare liv.

Alltför många unga får inte den utbildning de har rätt till, trots att de går i skolan. Alltför många företag hoppas på bättre tider och har svårt att hitta personal. Det här är problem som går att lösa med en politik som inte sitter fast i gamla politiska låsningar. Det är dags för förändring!

I Miljöpartiets budget finns förslag som gör skillnad. Att öka förtroendet för politiken och den kommunala förvaltningen är helt nödvändigt och ett ansvar som vi i politiken måste ta på större allvar. Det är också så vi skapar bättre förutsättningar för en hoppingivande förändring. Med vår politik får alla i kommunen bättre möjligheter att tillsammans påverka utvecklingen. Vi arbetar för en transparent och demokratisk kommunorganisation där invånarna har insyn i processerna. Vår satsning på medborgardialoger och medborgarråd är exempel på hur vi vill stärka den lokala demokratin.

Att bygga och behålla kompetens i kommunorganisationen och att de anställda har möjligheter att utvecklas på jobbet är givetvis oerhört viktigt för att stärka förtroendet för demokratin och ge bättre förutsättningar för kommunens utveckling. Vi avsätter därför resurser för ett flertal nya viktiga tjänster i kommunen, och minskar istället rejält på kostnaderna för konsulter.
Här är några av de områden vi satsar på i vår budget:

Lokal utveckling och beredskap
Mer levande stadsmiljöer och kultursatsningar ger ökad trivsel och trygghet. Nya yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar ger jobb som behövs. Miljöpartiet investerar på bred front i krisberedskap och utveckling av lokal matproduktion. En klimatfärdplan visar hur utsläppen ska minska och lägger grunden för innovation, nya jobb och välfärd.

Satsningar på unga och äldre
Vi vill se fler pedagoger och resursgrupper i skolan, och fler socialsekreterare och fältarbetare. Att förhindra gängkriminalitet kräver långsiktigt förebyggande arbete, inte tillfälliga punktinsatser. Äldre invånare med behov av omsorg ska ha möjlighet att bo kvar i kommunen.

Nära till naturen
Närheten till naturen är en av de främsta anledningarna att flytta till och bo i vår kommun. Vi vill bevara mer natur, och bland annat skydda Råbergsskogen i Rosersberg och skogen norr om Aspvägen i Märsta. Bostadsbyggande ska ske varsamt, med respekt för verkliga behov, folkhälsa och med bättre medborgarinflytande.

Vi kan bättre!

  • Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp
    Lowe Börjeson
    Karolina Windefalk
    Tove Björlin
    Erik Glans
15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Insändare Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Tillsammans stoppar vi mäns våld mot kvinnor

Insändare Idag uppmärksammar vi Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En dag där vi tillsammans tar ställning mot mäns våld mot kvinnor, som drabbar kvinnor dagligen. I vår kommun, i vårt land och i hela världen.

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.