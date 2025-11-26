Vi kan bättre! Det är dags för förändring som gör skillnad

Vi står inför stora utmaningar. Många har svårt att få pengarna att räcka. Alltför många står utan jobb, längtar efter en bostad till rimlig kostnad och hoppas på ett tryggare liv.

Alltför många unga får inte den utbildning de har rätt till, trots att de går i skolan. Alltför många företag hoppas på bättre tider och har svårt att hitta personal. Det här är problem som går att lösa med en politik som inte sitter fast i gamla politiska låsningar. Det är dags för förändring!

I Miljöpartiets budget finns förslag som gör skillnad. Att öka förtroendet för politiken och den kommunala förvaltningen är helt nödvändigt och ett ansvar som vi i politiken måste ta på större allvar. Det är också så vi skapar bättre förutsättningar för en hoppingivande förändring. Med vår politik får alla i kommunen bättre möjligheter att tillsammans påverka utvecklingen. Vi arbetar för en transparent och demokratisk kommunorganisation där invånarna har insyn i processerna. Vår satsning på medborgardialoger och medborgarråd är exempel på hur vi vill stärka den lokala demokratin.

Att bygga och behålla kompetens i kommunorganisationen och att de anställda har möjligheter att utvecklas på jobbet är givetvis oerhört viktigt för att stärka förtroendet för demokratin och ge bättre förutsättningar för kommunens utveckling. Vi avsätter därför resurser för ett flertal nya viktiga tjänster i kommunen, och minskar istället rejält på kostnaderna för konsulter.

Här är några av de områden vi satsar på i vår budget:

Lokal utveckling och beredskap

Mer levande stadsmiljöer och kultursatsningar ger ökad trivsel och trygghet. Nya yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar ger jobb som behövs. Miljöpartiet investerar på bred front i krisberedskap och utveckling av lokal matproduktion. En klimatfärdplan visar hur utsläppen ska minska och lägger grunden för innovation, nya jobb och välfärd.

Satsningar på unga och äldre

Vi vill se fler pedagoger och resursgrupper i skolan, och fler socialsekreterare och fältarbetare. Att förhindra gängkriminalitet kräver långsiktigt förebyggande arbete, inte tillfälliga punktinsatser. Äldre invånare med behov av omsorg ska ha möjlighet att bo kvar i kommunen.

Nära till naturen

Närheten till naturen är en av de främsta anledningarna att flytta till och bo i vår kommun. Vi vill bevara mer natur, och bland annat skydda Råbergsskogen i Rosersberg och skogen norr om Aspvägen i Märsta. Bostadsbyggande ska ske varsamt, med respekt för verkliga behov, folkhälsa och med bättre medborgarinflytande.

Vi kan bättre!